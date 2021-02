Iscrizioni in esubero | servizio di consulenza dell’UST Milano

Ultime Notizie dalla rete : Iscrizioni esubero

Il Messaggero

...non semplice dato che diverse scuole in provincia hanno dovuto dire di no per le troppe. ... avessimo accettato tutti i candidati ci saremmo trovati comunque con 14 alunni in, visto ...Rispetto alleper il prossimo anno scolastico i dati emersi riguardano, nella scuola ... classi inrispetto alle capienze delle sedi scolastiche tradizionali".Un dedalo di scatole cinesi, per giunta, una scollegata all’altra. Così appare la situazione relativa ai circa 220 licei della Capitale dove, stando alla mole di domande di iscrizione giunte nelle var ...Iscrizioni aperte dal 15 febbraio fino al 12 marzo prossimo. Per partecipare non bisogna avere età superiore ai 65 anni ...