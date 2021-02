Import e commercio estero | i nuovi dati Istat

(Di martedì 16 febbraio 2021) Con ipossiamo finalmente scoprire come sia andata l’Italia nele deidi/export. La situazione non è delle migliori perché nonostante ci sia stato un recupero su marzo e aprile, la contrazione complessiva dell’export è del 9,7%, questa percentuale segna il risultato peggiore dal 2009. Vendite,azioni ed esportazioni: qualche dato tecnico L’ultimo trimestre del 2020 ha visto l’export crescere del 3,3% e l’del 4,3%, ci sono state maggiori vendite di beni strumentali e intermedi. Per l’export abbiamo avuto scambi superiori (vendite maggiori) con i mercati extra Ue al 4,1% che con l’area Ue con un dato positivo solo del 2,4%. Flessione sull’a causa del ...

LorenzoLamperti : Commercio estero, 2020 si chiude con export a -9,7% e import a -12,8% - - GermanoDottori : RT @Affaritaliani: Commercio estero, 2020 si chiude con export a -9,7% e import a -12,8% - Affaritaliani : Commercio estero, 2020 si chiude con export a -9,7% e import a -12,8% - FrancescoCoccoT : RT @TV7Benevento: **Commercio estero: Istat, 2020 si chiude con export a -9,7% e import a -12,8%**... - TV7Benevento : **Commercio estero: Istat, 2020 si chiude con export a -9,7% e import a -12,8%**... -

Ultime Notizie dalla rete : Import commercio

L'è diminuito nel 2020 del 12,8%. Campagna vaccinale, Regioni in ordine sparso È ormai una ... Marco Fortis, docente di Economia industriale eestero all'Università Cattolica di Milano, ...Per i prezzi all', il nuovo rialzo congiunturale di dicembre è dovuto alle dinamiche di energia e beni intermedi. Nella media del 2020, i prezzi registrano una marcata flessione ( - 5,1%), la ...Una volta che sarà terminata la procedura di instaurazione di tutti i dazi doganali, le esportazioni saranno a rischio, dicono da Confartigianato. Nel 2020 si è registrato un -21% ...Commercio estero, nel 2020 export in calo con peggior crollo da 2009. Nonostante il calo congiunturale a dicembre, la dinamica dell'export ...