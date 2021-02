Il cielo si mantiene azzurro, temperature in aumento (Di martedì 16 febbraio 2021) Belle giornate di sole ci accompagnano al Carnevale, mentre Simone Budelli ci accompagna scoprire se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo martedì e mercoledì grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, accompagnata da un graduale aumento delle temperature. Tra giovedì e venerdì avremo il transito di una debole perturbazione atlantica che interesserà in maniera marginale la Lombardia. Martedì 16 febbraio 2021 Tempo Previsto: cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità alta nel corso della giornata. In serata nuvolosità in aumento su pianura centro-occidentale e area appenninica, ma senza piogge. temperature: Minime in aumento (-3/+1°C), massime in aumento (10/12°C). Mercoledì 17 febbraio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Belle giornate di sole ci accompagnano al Carnevale, mentre Simone Budelli ci accompagna scoprire se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo martedì e mercoledì grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, accompagnata da un gradualedelle. Tra giovedì e venerdì avremo il transito di una debole perturbazione atlantica che interesserà in maniera marginale la Lombardia. Martedì 16 febbraio 2021 Tempo Previsto:poco o parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità alta nel corso della giornata. In serata nuvolosità insu pianura centro-occidentale e area appenninica, ma senza piogge.: Minime in(-3/+1°C), massime in(10/12°C). Mercoledì 17 febbraio ...

Belle giornate di sole ci accompagnano al Carnevale, mentre Simone Budelli ci accompagna scoprire se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo . ANALISI GENERALE

Belle giornate di sole ci accompagnano al Carnevale, mentre Simone Budelli ci accompagna scoprire se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo . ANALISI GENERALE