I consigli di Rocco Casalino a Mario Draghi: “Il suo silenzio potrebbe diventare un problema” | VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Il consiglio di Rocco Casalino a Draghi: “Il suo silenzio potrebbe essere un problema” “Il suo silenzio potrebbe essere un problema”: lo afferma Rocco Casalino, ex portavoce del premier Giuseppe Conte, parlando del neo presidente del consiglio, Mario Draghi. Ospite di Otto e Mezzo nella serata di lunedì 15 febbraio, Casalino, dietro richiesta della conduttrice e giornalista Lilli Gruber, ha elargito alcuni consigli al neo premier sulla strategia comunicativa da adottare nei prossimi mesi. Secondo l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, lo stile comunicativo di Mario ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilo di: “Il suoessere un” “Il suoessere un”: lo afferma, ex portavoce del premier Giuseppe Conte, parlando del neo presidente delo,. Ospite di Otto e Mezzo nella serata di lunedì 15 febbraio,, dietro richiesta della conduttrice e giornalista Lilli Gruber, ha elargito alcunial neo premier sulla strategia comunicativa da adottare nei prossimi mesi. Secondo l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, lo stile comunicativo di...

