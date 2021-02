Griezmann: “A Parigi non andremo in gita, servirà la partita perfetta” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Antoine Griezmann ha parlato così dopo la debacle dei suoi al Camp Nou contro il PSG: “andremo a Parigi per passare il turno anche se sappiamo che sarà molto complicato. Non sarà affatto una gita. Col PSG servirà una partita perfetta, quella che stasera non siamo riusciti a fare. È pesante subire quattro gol in casa, non possiamo essere ovviamente contenti. Questa non è l’immagine che vogliamo dare”, le parole dell’attaccante blaugrana come riporta Mundo Deportivo. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Antoineha parlato così dopo la debacle dei suoi al Camp Nou contro il PSG: “per passare il turno anche se sappiamo che sarà molto complicato. Non sarà affatto una. Col PSGuna, quella che stasera non siamo riusciti a fare. È pesante subire quattro gol in casa, non possiamo essere ovviamente contenti. Questa non è l’immagine che vogliamo dare”, le parole dell’attaccante blaugrana come riporta Mundo Deportivo. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

