Governo Draghi, Giuseppe Chinè verso la nomina di capo gabinetto del Mef. Ma fino a giugno è procuratore capo della Federcalcio (Di martedì 16 febbraio 2021) Da via Allegri a via Venti Settembre, dalla Procura della Figc al Ministero dell’Economia. Ma quella che poteva essere una promozione prestigiosa rischia di diventare un caso, se i due incarichi si sommano invece di prendere uno il posto dell’altro. Giuseppe Chinè, consigliere di Stato, è in predicato di essere nominato capo di gabinetto del nuovo ministro del Tesoro Daniele Franco, una delle caselle più delicate del Governo Draghi. Ma è anche procuratore capo della Federcalcio, e dovrebbe rimanerlo. Magistrato del Consiglio di Stato, 52 anni, Chinè è giurista stimato con diverse esperienze di Governo alle spalle: è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Da via Allegri a via Venti Settembre, dalla ProcuraFigc al Ministero dell’Economia. Ma quella che poteva essere una promozione prestigiosa rischia di diventare un caso, se i due incarichi si sommano invece di prendere uno il posto dell’altro., consigliere di Stato, è in predicato di esseretodidel nuovo ministro del Tesoro Daniele Franco, una delle caselle più delicate del. Ma è anche, e dovrebbe rimanerlo. Magistrato del Consiglio di Stato, 52 anni,è giurista stimato con diverse esperienze dialle spalle: è ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - DVD23690077 : RT @MPSkino: #perUnire è bastato poco. Per tenere insieme, serve un miracolo Questa generazione politica non è matura per un governo del '… - agorarai : “Buongiorno e benvenuti ad Agorà. In attesa di conoscere il programma di governo, che il premier Draghi illustrerà… -