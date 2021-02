Governo Draghi, fiducia al Senato mercoledì 17 febbraio: stabilito l’orario (Di martedì 16 febbraio 2021) I capigruppo del Senato hanno stabilito l’orario in cui si terrà la votazione sulla fiducia nei confronti del Governo Draghi che si appresta a essere così incaricato ufficialmente per guidare l’Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica. Draghi alle ore 10 terrà le sue dichiarazioni, poi dalle 12.30 proseguirà il dibattito a Palazzo Madama fino ad arrivare alla prima chiama per la votazione sulla fiducia che è prevista alle ore 22. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) I capigruppo delhannoin cui si terrà la votazione sullanei confronti delche si appresta a essere così incaricato ufficialmente per guidare l’Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica.alle ore 10 terrà le sue dichiarazioni, poi dalle 12.30 proseguirà il dibattito a Palazzo Madama fino ad arrivare alla prima chiama per la votazione sullache è prevista alle ore 22. SportFace.

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - SPQR76070136 : RT @frankrosini: Il Ministero della Transizione Ecologica puzza di renzismo! Uno specchietto per le allodole per entrare in un Governo che… - AngelaCavelli : RT @mariamacina: “Il governo guidato da Mario Draghi può essere l’occasione propizia per inaugurare anche una stagione politica che sia in… -