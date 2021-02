Giuliano Condorelli diffida la sua ex Rosalinda e tutti i concorrenti del GF Vip

(Di martedì 16 febbraio 2021)Cannavò è sempre più vicina ad Andrea Zenga e domenica notte i due si sono anche coccolati.come prima reazione ha disattivato il suo profilo Instagram. La seconda mazzata è arrivata ieri pomeriggio quando la principessa delle favole Ares ha detto di voler dire addio al suo fidanzato, il ‘Condor’. Per tutta rispostaha inviato unaal GF Vip e a. “Devo fare una comunicazione. Allora, devi sapere checheci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso aquanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in ...

L'avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zelletta sponsorizzato dal e dagli inquilini della casa non è piaciuto, e come dargli torto, afidanzato in carica. Durante la diretta di ...ROSALINDA CANNAVO' PRONTA A CHIUDERE CONPER ANDREA ZENGA? Ciliegina sulla torta, proprio il giorno dopo San Valentino, sarà l'amore che regna sovrano nella casa del Grande ...Almeno fin quando la ragazza è entrata nella Casa del Grande fratello tra loro c’era un grande amore, ora Rosalinda è molto confusa e titubante riguardo quest rapporto. La bella attrice siciliana nell ...Nato nel 1993 a Messina, Giuliano Condorelli ha lasciato la Sicilia quando aveva 18 anni per frequentare l’Università Cattolica di Milano. Il ragazzo ha preso la specializzazione in due anni, laureand ...