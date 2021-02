Gemma lascia Uomini e Donne? La valigia di Tina è già pronta (Di martedì 16 febbraio 2021) “Oggi Gemma non se ne va?”, è questa la simpatica provocazione di Tina Cipollari di oggi pomeriggio: un pretesto come un altro per regalare ai telespettatori un simpaticissimo siparietto con Gemma Galgani. La dama torinese non ha preso bene le parole di Maurizio, il quale ha deciso di concedere mezz’ora del suo tempo a Gemma … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 febbraio 2021) “Ogginon se ne va?”, è questa la simpatica provocazione diCipollari di oggi pomeriggio: un pretesto come un altro per regalare ai telespettatori un simpaticissimo siparietto conGalgani. La dama torinese non ha preso bene le parole di Maurizio, il quale ha deciso di concedere mezz’ora del suo tempo a… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ClassiCultit : RT @MuseoArcheoVene: #minimamirabilia2021 Ecco la gemma che lascia il nostro contest questa settimana: un intaglio in agata del I sec. a.C.… - dlibyhaIo : Lascia il tuo cuore scoppiare finalmente, cedi, gemma, cedi. Lo spirito della fioritura s’è abbattuto su di te. Puo… - zmriot : Lascia il tuo cuore scoppiare finalmente, cedi, gemma, cedi. Lo spirito della fioritura s’è abbattuto su di te. P…… - bchiappalone : RT @MuseoArcheoVene: #minimamirabilia2021 Ecco la gemma che lascia il nostro contest questa settimana: un intaglio in agata del I sec. a.C.… - aybek88888888 : RT @MuseoArcheoVene: #minimamirabilia2021 Ecco la gemma che lascia il nostro contest questa settimana: un intaglio in agata del I sec. a.C.… -