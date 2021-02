Galli | Reparto del Sacco invaso da varianti coronavirus | presto problemi più seri

repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Bene Ricciardi, l'agenda la detta il virus'. Galli: 'Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire, ma io… - SkyTG24 : Varianti Covid in Italia, Galli: 'Ho reparto invaso, presto problemi seri' - pvsassone : RT @Azzurraurra: Massimo Galli, primario infettivologo al Sacco di Milano, docente all'università Statale: 'Ho il reparto invaso dalle nuov… - giuseppeMI1998 : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Reparto

: 'invaso da nuove varianti' Tanto per non fare allarmismo, secondo quanto asserito dal primario il pericolo varianti di Covid c'è e forse un lockdown nazionale, paventato da Walter ...Per io mi ritrovo ad avere ilinvaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi pi seri". Lo dice Massimo, ..."Ho il reparto invaso da nuove varianti del Covid-19 e questo fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri". Lo ha detto Massimo Galli, intervenendo a Mattino 5. L'infettivologo ...''Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti'', dice il professor Massimo Galli, primario di ma ...