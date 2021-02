Forlì | licenziata dopo un infortunio ritenuto “non veritiero” Fiom chiede il reintegro

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) FORLÌ – Separata, con tre figlie a carico e licenziata in tronco dopo “l’ennesima contestazione disciplinare”, un incidente sul lavoro “considerato evitabile”, e soprattutto, per un infortunio “non ritenuto veritiero”. La Fiom-Cgil di Forlì denuncia quanto accaduto a una lavoratrice della Mareco Plastic, azienda di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena con circa 50 dipendenti e attiva nel settore della produzione di pannelli in pvc. La donna negli ultimi mesi, accusa il sindacato, è stata bersaglio da parte dell’azienda di un “vera e propria battaglia a suon di contestazioni disciplinari”.