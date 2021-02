Daydreamer anticipazioni: SANEM vuole che CAN recuperi la memoria e… (Di martedì 16 febbraio 2021) Un improvviso incidente stradale causerà un nuovo stop nella relazione appena rifiorita tra Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir). Questa svolta, che avverrà nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno nei prossimi mesi, creerà quindi i presupposti per la nascita di un imprevedibile storyline, visto che SANEM lotterà con le unghie e con i denti per salvaguardare la sua storia d’amore… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e SANEM hanno un incidente Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando Can e SANEM, smascherato definitivamente l’editore Yigit (Utku Ates), decideranno di (ri)dare il via alla loro liaison, progettando di partire insieme per due anni nelle isole Galapagos. Tale notizia non verrà accolta di buon grado da ... Leggi su tvsoap (Di martedì 16 febbraio 2021) Un improvviso incidente stradale causerà un nuovo stop nella relazione appena rifiorita tra Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). Questa svolta, che avverrà nelle puntate italiane di– Le Ali del Sogno nei prossimi mesi, creerà quindi i presupposti per la nascita di un imprevedibile storyline, visto chelotterà con le unghie e con i denti per salvaguardare la sua storia d’amore…– Le Ali del Sogno, news: Can ehanno un incidente Leindicano che tutto avrà inizio quando Can e, smascherato definitivamente l’editore Yigit (Utku Ates), decideranno di (ri)dare il via alla loro liaison, progettando di partire insieme per due anni nelle isole Galapagos. Tale notizia non verrà accolta di buon grado da ...

