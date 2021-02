Covid e sci, l”Alberto Tomba’ della Chiesa: “Soffro anch’io” (Di martedì 16 febbraio 2021) Covid e sci: la proroga della chiusura di piste e impianti pesa anche a chi ha fatto di pazienza e obbedienza il proprio stile di vita. Don Claudio Paganini, tra gli organizzatori della kermesse sciistica per sacerdoti ‘Il Signore scia con voi’ e bravo sciatore, in questi giorni sarebbe dovuto essere sulle piste innevate. “Anche io sono in sofferenza – dice all’Adnkronos ‘l’Alberto Tomba’ della Chiesa – Lo sci, non è solo guadagno, è benessere, contatto con il Creato. Stiamo punendo oltre misura il vivere sociale”. Don Claudio riflette: “Da un lato il virus non è colpa del governo, il Covid c’è per tutti. Ma è importante riflettere su come combatterlo perché resti il benessere sociale. In Lombardia oggi c’è un sole meraviglioso e mi dico: ‘Ma perché non sono a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021)e sci: la prorogachiusura di piste e impianti pesa anche a chi ha fatto di pazienza e obbedienza il proprio stile di vita. Don Claudio Paganini, tra gli organizzatorikermesse sciistica per sacerdoti ‘Il Signore scia con voi’ e bravo sciatore, in questi giorni sarebbe dovuto essere sulle piste innevate. “Anche io sono in sofferenza – dice all’Adnkronos ‘l’Alberto– Lo sci, non è solo guadagno, è benessere, contatto con il Creato. Stiamo punendo oltre misura il vivere sociale”. Don Claudio riflette: “Da un lato il virus non è colpa del governo, ilc’è per tutti. Ma è importante riflettere su come combatterlo perché resti il benessere sociale. In Lombardia oggi c’è un sole meraviglioso e mi dico: ‘Ma perché non sono a ...

