Cosa sappiamo dell’epidemia di ebola scoppiata in Guinea (Di martedì 16 febbraio 2021) . Almeno tre persone sono morte e altre quattro sono risultate positive al virus dopo aver partecipato alla sepoltura di una donna: si tratta dei primi decessi registrati nello stato dell’Africa occidentale dalla fine della grave epidemia che tra il 2013 e il 2016 causò oltre 11mila morti, partendo proprio dalla Guinea. In Guinea si teme per un nuovo focolaio di ebola nella regione Sud-orientale del Paese, vicino alla città di Nzérékoré. Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato ufficialmente lo scoppio di una nuova epidemia dopo che tre persone sono morte e altre quattro sono risultate positive al virus in seguito alla sepoltura di una donna avvenuta nella sottoprefettura di Goueke. Una notizia che fa seguito all’identificazione di altri due nuovi casi nella Repubblica Democratica del Congo per cui sono attualmente in corso le ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) . Almeno tre persone sono morte e altre quattro sono risultate positive al virus dopo aver partecipato alla sepoltura di una donna: si tratta dei primi decessi registrati nello stato dell’Africa occidentale dalla fine della grave epidemia che tra il 2013 e il 2016 causò oltre 11mila morti, partendo proprio dalla. Insi teme per un nuovo focolaio dinella regione Sud-orientale del Paese, vicino alla città di Nzérékoré. Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato ufficialmente lo scoppio di una nuova epidemia dopo che tre persone sono morte e altre quattro sono risultate positive al virus in seguito alla sepoltura di una donna avvenuta nella sottoprefettura di Goueke. Una notizia che fa seguito all’identificazione di altri due nuovi casi nella Repubblica Democratica del Congo per cui sono attualmente in corso le ...

francescoseghez : Da leggere per capire che continuiamo a parlare ancora troppo poco di cosa sta succedendo nella testa dei giovani (… - RobertoBurioni : Non somministrando la seconda dose di vaccino entriamo in un territorio sconosciuto, nel quale non sappiamo cosa su… - pomeriggio5 : Sappiamo a cosa avete pensato... ?? #Pomeriggio5 #GFVIP #tzvip #sovip - santos_milkelly : RT @nonnehoidea0: Tommaso: “tu ti sei legata ad un altra persona e questo non dovrebbe intaccare il vostro rapporto a meno che non ci sia q… - gemyp26 : @patty75443750 @Cris5178 Si ...si prosegue.....però si giudica troppo..e noi nn sappiamo cosa ci sia nei loro cuori… -