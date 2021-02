Choco Challenge | in arrivo il vincitore di Gioco Inedito 2020

(Di martedì 16 febbraio 2021), ildel premio, sarà disponibile da marzo 2021. Il prototipo, inizialmente intitolato Prolate e ideato da Federico Latini, è stato selezionato dalla giuria del concorso tra oltre 40 giochi concorrenti. La versione definitiva sarà disponibile sul sito dV Giochi e sarà distribuita da Lucca Comics & Games. Ini giocatori interpretano mastri cioccolatieri in competizione per l’ambito premio della Corona Fondente. Per vincere servono strategia, fortuna e sapersi prendere dei rischi. Al proprio turno ogni giocatore estrae carte dal suo mazzo personale, e deve decidere quanto “rischiare”: alla prima coppia di carte uguali dovrà fermarsi e perdere il turno! Le ...

nerdgamesit : #ChocoChallenge, il gioco vincitore del premio #GiocoInedito2020, è in arrivo a marzo con #dVGiochi e #LuccaComics&… - SerialGamerITA : In arrivo Choco Challenge, il gioco vincitore del premio Gioco Inedito 2020 #chocochallenge #dvgiochi -

... l'edizione Changes di Lucca Comics & Games ha assegnato il riconoscimento a Prochocolate , che in fase di realizzazione diventa, di Federico Latini. Il vincitore è stato scelto da ...