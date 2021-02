Brunetta e lo stop allo smart working: "Mie vecchie dichiarazioni, sono sconcertato" (Di martedì 16 febbraio 2021) Leggo sul sito del Corriere della Sera di una mia intervista pubblicata in data odierna, a Claudia Voltattorni dal... Pubblicato da Renato Brunetta su Lunedì 15 febbraio 2021 Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) Leggo sul sito del Corriere della Sera di una mia intervista pubblicata in data odierna, a Claudia Voltattorni dal... Pubblicato da Renatosu Lunedì 15 febbraio 2021

sciolti_cani : RT @akkursio: #Brunetta dice Stop allo smart working. In #arabiasaudita inizia un nuovo rinascimento, in Italia siamo pronti per un nuovo #… - Affaritaliani : Brunetta e lo stop dello smart working per i dipendenti pubblici è una bufala - returnofthema13 : @marattin sono stato tra quei pochi fessi che credettero all'ultima geniale operazione di #Brunetta, cioè la posta… - operatwitt : @annapaolaconcia @renatobrunetta @Corriere È un bel scacco per Brunetta sarà costretto subito di spiegare la sua… - eErgaOmnes : RT @lellone_: @La_manina__ Aggiungi pure Brunetta che vuole rimandare tutti i dipendenti a lavorare e stop smart working. #RidateciConte -