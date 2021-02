Australian Open 2021, Karatsev non smette di stupire: batte un acciaccato Dimitrov e vola in semifinale (Di martedì 16 febbraio 2021) Continua la favola Karatsev in quel di Melbourne, dove il tennista russo sta vivendo le migliori settimane della sua carriera. Partito dalle qualificazioni, il giocatore moscovita è arrivato ai quarti di finale battendo avversari più quotati di lui, ma non si è accontentato. Nei quarti di finale, infatti, è riuscito ad avere la meglio di un infortunato Grigor Dimitrov ed è approdato in semifinale. 2-6 6-4 6-1 6-2 il punteggio finale, maturato in due ore e mezza di gioco e valso ad Aslan il secondo successo in rimonta consecutivo. Saranno ben due, dunque, i russi in semifinale agli Australian Open 2021 in virtù del derby che metterà di fronte nei quarti Medvedev e Rublev. CRONACA – Avvio in salita per Karatsev, che nel ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Continua la fain quel di Melbourne, dove il tennista russo sta vivendo le migliori settimane della sua carriera. Partito dalle qualificazioni, il giocatore moscovita è arrivato ai quarti di finalendo avversari più quotati di lui, ma non si è accontentato. Nei quarti di finale, infatti, è riuscito ad avere la meglio di un infortunato Grigored è approdato in. 2-6 6-4 6-1 6-2 il punteggio finale, maturato in due ore e mezza di gioco e valso ad Aslan il secondo successo in rimonta consecutivo. Saranno ben due, dunque, i russi inagliin virtù del derby che metterà di fronte nei quarti Medvedev e Rublev. CRONACA – Avvio in salita per, che nel ...

