Ascolti TV 15 febbraio 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 16 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 15? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Commissario Ricciardi (Rai 1), N.C.I.S. (Rai 2), Presa diretta – Recovery fund ultima chiamata (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 2020 (Canale 5), Transporter 3 (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di15, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul ...

tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 15 febbraio 2021. GfVip al 20%, Il commissario Ricciardi al 23,2% Ascolti Tv | Lunedì 15 febbra… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 15 febbraio 2021. GfVip al 20%, Il commissario Ricciardi al 23,2% - AndreaAAmato : #Ascoltitv 15 febbraio 2021: il Commissario Ricciardi ancora meglio del Grande Fratello Vip. Il commissario Ricciar… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 15 febbraio 2021: il Commissario Ricciardi ancora meglio del Grande Fratello Vip. Il commissario Ricciar… - davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 15 febbraio 2021· Ricciardi vince con il 23.2% (5,6 mln), GF Vip 20% (3,5 mln). Gruber al 10%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

... che ha raggiunto i cinquemila, propone una nuova creazione 'La domanda di matrimonio' di ...//www.spreaker.com/user/12290882/matrimonio dalle ore 18,00 di martedì 16. Info: 3471103270Tv lunedì 152021 . Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Di Peri, ex comandante della polizia municipale, ritenne ci fosse presente una incompatibilità di Li Castri con la trattazione delle pratiche relative alle aree ex Keller ...Una bambina innocente vittima di violenze, abusi sessuali e perversioni. E’ una storia da film dell’orrore quella che invece, purtroppo, si è svolta realmente, in ...