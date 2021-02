Arrestato l'ex calciatore Luigi Sartor, coltivava 106 piante di marijuana (Di martedì 16 febbraio 2021) A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma . L'ex di Juventus, Inter, Roma e Parma ha scelto la città emiliana come sua residenza undici anni fa. E venerdì scorso, all'ora di pranzo, gli agenti ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma . L'ex di Juventus, Inter, Roma e Parma ha scelto la città emiliana come sua residenza undici anni fa. E venerdì scorso, all'ora di pranzo, gli agenti ...

