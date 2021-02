Arisa a Sanremo 2021 con Potevi Fare Di Più | “Per citare Tiziano Ferro ‘l’amore è una cosa semplice' ”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Al Festival dipresentaDi Più, un brano scritto da Gigi D’Alessio che parla della liberazione da una relazione tossica. La penna di Gigi D’Alessio, inDi Più delinea la storia di una donna alla qualedà la voce, una persona che cerca la forza di lasciare andare un amore che si è spento, la forza di dire “basta” ad un non amore fatto di tentativi falliti. “Questo sarà un festival speciale, perché al di là di come andranno le cose, sarà il segno della ripartenza. Non vedo l’ora di tornare a cantare e di farlo proprio sul palco dell’Ariston, un palco per me molto importante. Di condividere la sensibilità di un brano comeDi Più”, racconta ...

è in gara al 71° Festival dicon il brano " Potevi fare di più " (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl). La kermesse musicale si terrà dal2 al 6 marzo 2021. "Potevi ...Il 13 gennaio 2015 Carlo Conti, in occasione della conferenza stampa presso il Casinò di, ha sceltocome co - conduttrice del Festival di2015, insieme a Emma Marrone e all'...Si esprime così la lucana Arisa, in gara al 71esimo Festival di Sanremo con il brano «Potevi fare di più» (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), scritto da Gigi D'Alessio. Una ...Al Festival di Sanremo 2021 Arisa presenta Potevi Fare Di Più, un brano scritto da Gigi D'Alessio che parla della ...