Amedeo Goria: ‘Io e la Isoardi? No comment. Una volta dovevo fare il gigolò’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Intervista ad Amedeo Goria Nelle stesse ore in cui il quotidiano Libero raccoglie i mormorii su una sua bocciatura per l’Isola dei Famosi, Amedeo Goria rilascia un’intervista a Novella 2000. A sentirlo è stato il nostro Stefano Di Capua, che gli ha anzitutto chiesto conto delle voci sulla sua imminente partenza per l’Honduras. Il giornalista, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021) Intervista adNelle stesse ore in cui il quotidiano Libero raccoglie i mormorii su una sua bocciatura per l’Isola dei Famosi,rilascia un’intervista a Novella 2000. A sentirlo è stato il nostro Stefano Di Capua, che gli ha anzitutto chiesto conto delle voci sulla sua imminente partenza per l’Honduras. Il giornalista, L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - gatamuli : @mecomenelchirri MA MTR NON É SPOSATA ?? Se per marito dici Amedeo Goria non gli darei particolare importanza visto… - GossipItalia3 : Isola dei Famosi 2021: Amedeo Goria fuori, dentro Massimiliano Rosolino? #gossipitalianews - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021: ecco perché Amedeo Goria non potrà più partecipare al reality (nonostante il contratto firma… -