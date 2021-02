Vaccini | assalto al call center E oggi debutta il portale per gli over 80

leggoit : #15febbraio #rassegnastampa Governo alla prova lockdown. Orietta Berti, l'intervista: 'Che fatica questo Sanremo'.… - Borderline_24 : Covid, farmacie prese d'assalto e sito Regione Puglia ancora in tilt: boom di #Prenotazioni vaccino… - Telefriuli1 : - Telefriuli1 : - allauber : Da oggi le richieste per oltre centomila over 80: tutto quello che c'è da sapere per prenotare le dosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini assalto

IL GIORNO

È stato preso d'il numero verde 800894545 per ricevere informazione suiagli over 80. Oltre 50mila le chiamate ricevute dai 430 addetti di Areu in un giorno: a telefonare non solo tanti anziani, ma ...Il risultato sarà che saremo presi d'dai nostri pazienti che non sono in grado di fare da soli e a cui dovremo fissare un appuntamento. Rischiamo quindi di creare assembramenti negli studi ...La campagna vaccinale anti Covid entra nel vivo. Come annunciato dall'assessore al Welfare Letizia Moratti da giovedì toccherà ai 726mila ultraottantenni, che potranno ricevere le somministrazioni da ...È stato preso d’assalto il numero verde 800894545 per ricevere informazione sui vaccini agli over 80. Oltre 50mila le chiamate ricevute dai 430 addetti di Areu in un giorno: a ...