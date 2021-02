“Una serata con lei? Piuttosto…”. Lo smacco a Elisabetta Gregoraci, snobbata così davanti a tutti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci indimenticabile davvero in questa quinta edizione del GF Vip. C’è chi sostiene fermamente che l’ex di Flavio Briatore sarebbe tranquillamente arrivata in finale se non avesse abbandonato prima di natale la Casa di Cineccittà. La showgirl non ha mai smesso di far discutere anche fuori dal reality di Canale 5. Ha fatto discutere per le sue dichiarazioni ma anche per tutti gli attacchi ricevuti. Non ultimo quello di Giulio Pretelli, fratello di Pier: “Se abbiamo tifato la Gregoraci per fare vacanze da lei? Noi non abbiamo bisogno di farci un weekend a Montecarlo e ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitare Elisabetta a Maratea e non il contrario”. (Continua dopo le foto) L’artefice dell’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)indimenticabile davvero in questa quinta edizione del GF Vip. C’è chi sostiene fermamente che l’ex di Flavio Briatore sarebbe tranquillamente arrivata in finale se non avesse abbandonato prima di natale la Casa di Cineccittà. La showgirl non ha mai smesso di far discutere anche fuori dal reality di Canale 5. Ha fatto discutere per le sue dichiarazioni ma anche pergli attacchi ricevuti. Non ultimo quello di Giulio Pretelli, fratello di Pier: “Se abbiamo tifato laper fare vacanze da? Noi non abbiamo bisogno di farci un weekend a Montecarlo e ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitarea Maratea e non il contrario”. (Continua dopo le foto) L’artefice dell’ultimo ...

NetflixIT : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Il thread ufficiale di San Valentino: 30 film una serata all… - AntoVitiello : #Pioli: “Dobbiamo reagire, e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente ed è la prima nostra sconfitta… - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - Valter14032653 : RT @circeanna: @jazz_life_love @AdrianaCioci @LuciaTassan @ghegola @mirianagrassi1 @MySPACE30816758 @Camille_Jeann @2018Ria @Rebeka80721106… - BarbaCarmela : RT @hereslena_: G: 'ti ricordi come ero all'inizio? Ero quella e mi hanno spento' Ecco spiegato perché sta così stasera. Magari non era la… -