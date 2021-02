**Tv: Harry e Meghan in prima serata su Cbs intervistati da Oprah Winfrey** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Oprah Winfrey intervisterà il duca e la duchessa di Sussex Harry e Meghan per uno speciale in prima serata della Cbs. Lo rende noto il sito di Hollywood Reporter. Lo speciale, intitolato ‘Oprah With Meghan and Harry’, vedrà Winfrey parlare con la coppia di tutto, dal loro matrimonio alla decisione di allontanarsi dalla famiglia reale britannica. Andrà in onda il 7 marzo. L’annuncio dello speciale arriva sulla scia della coppia che annuncia che Meghan è incinta del loro secondo figlio. Il loro primo figlio, Archie, ha 21 mesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) –Winfrey intervisterà il duca e la duchessa di Sussexper uno speciale indella Cbs. Lo rende noto il sito di Hollywood Reporter. Lo speciale, intitolato ‘Withand’, vedrà Winfrey parlare con la coppia di tutto, dal loro matrimonio alla decisione di allontanarsi dalla famiglia reale britannica. Andrà in onda il 7 marzo. L’annuncio dello speciale arriva sulla scia della coppia che annuncia cheè incinta del loro secondo figlio. Il loro primo figlio, Archie, ha 21 mesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

