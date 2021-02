Temptation Island, Nello Sorrentino compra casa? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la proposta di matrimonio in diretta per la sua Carlotta, i fan sono curiosi delle nozze della coppia di Temptation Island; Carlotta Dell’isola ha risposto ad alcune domande dei suoi followers e, da quanto confermato da lei stessa, Nello avrebbe già comprato casa! Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola sono una delle coppie fortunate che, anche dopo Temptation Island, hanno continuato a nutrire il loro amore. Dopo la proposta di matrimonio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la proposta di matrimonio in diretta per la sua Carlotta, i fan sono curiosi delle nozze della coppia di; Carlotta Dell’isola ha risposto ad alcune domande dei suoi followers e, da quanto confermato da lei stessa,avrebbe giàtoe Carlotta Dell’Isola sono una delle coppie fortunate che, anche dopo, hanno continuato a nutrire il loro amore. Dopo la proposta di matrimonio Articolo completo: dal blog SoloDonna

