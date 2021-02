Teatro a Genova | “Edipo | io contagio Scena e parola in mostra nella Tebe dei Re”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “: ioindei Re”, a(foto Matilde Pisan).: ioindei Re è un evento nato da un’idea di Davide Livermore. 12 performer, sullo sfondo di imponenti scenografie e chiusi in box trasparenti, recitano brani dare di Sofocle nei quali il protagonista si interroga sull’epidemia che ha colpito la sua città. INFO: Palazzo Ducale, su prenotazione. Fino al 7 marzo.palazzoducale..it Leggi anche › “De Chirico e la ...

thedailycases : L’importanza del teatro e del cinema nel XVI Festival dell’eccellenza al femminile - Il Festival dell’Eccellenza al… - rusconsgenova : ?? Al Consolato Generale della Federazione Russa a Genova si è tenuto l'incontro della Console Generale Maria Vedrin… - rep_genova : Teatro di Camogli, Acquaviva al timone [di Bettina Bush] [aggiornamento delle 11:34] - AndreaDesalvi : RT @IvoMandarino: Il grande attore teatrale Gilberto Govi divenne simbolo del teatro in dialetto genovese(di origini emiliane,lui era già n… - InformaticUNICT : RT @unict_it: #Unict2021 Davide Livermore (Teatro Nazionale di Genova), regista di fama internazionale, venerdì 12 febbraio alle 12 sarà no… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Genova

Io Donna

... rigorosamente dal vivo, alLauro Rossi di Macerata, dove si esibiranno di fronte alla ...(Roma) - Donix (Napoli) - Elasi (Alessandria) " Endimione (Pisa) - Epo (Napoli) - Beppe Gambetta () ......non è il mio forte è contenuto il singolo Le donne di Modena e la presenza del duettoblues ... Esordisce innel 2004 come attore protagonista nel musical Orco Loco, da lui stesso scritto a ...Dodici performer,chiusi in box trasparenti, recitano brani da "Edipo re" di Sofocle. Fino al 7 marzo, spettacolo su prenotazione ...MACERATA - Un record di iscrizioni al concorso ha inaugurato lo scorso novembre la XXXII edizione di Musicultura. Oltre mille artisti (1063), tutti autori ...