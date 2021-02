Sersys Ambiente punta sul biometano | due nuovi impianti in Lazio e Campani

(Di lunedì 15 febbraio 2021)sul. L’azienda di Rivoli (Torino) specializzata nell’offerta di servizi ambientali ha avviato le procedure di autorizzazione per la realizzazione di duedi produzione dida frazione organica del rifiuto solido urbano nei Comuni di Civitavecchia e Gricignano d’Aversa (Caserta). Per l’azienda si tratta dei primi investimenti nel campo delle energie rinnovabili e delin particolare. La potenzialità complessiva prevista per i dueè di 230mila tonnellate/anno, di cui 190mila tonnellate di rifiuti organici provenienti principalmente dalle raccolte differenziate dell’umido e 40mila tonnellate provenienti dalla manutenzione del verde. L’investimento previsto sul territorio è di circa 80 ...

