Sconcerti | l’Inter non sarà mai perfetta ma molto spesso la migliore

Con il suo tran tran, la sua via mediana tra Guardiola e Allegri, l'Inter non sarà mai perfetta ma molto spesso la migliore È il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera sul primo posto conquistato dall'Inter ieri che ha superato il Milan. Conte continua a non trovare il suo numero dieci, ma oramai non conta più quello che le manca, conta solo che gioca meglio C'è stata nell'Inter una piccola crescita continua. Non siamo a vertici impazienti, ma a un rendimento costante, direi saggio. Si avverte nell'Inter una chiarezza di guida che non si sente nella Juve

