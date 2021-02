Sconcerti: “Gli arbitri sono una lobby di avversari, se uno sbaglia l’altro è contento perché lo scavalca” (Di lunedì 15 febbraio 2021) In una lunga intervista a La Verità (ripresa da Dadospia) Mario Sconcerti parla di tutti i temi caldi del calcio italiano, e si sofferma anche sugli arbitri, ora che Alfredo Trentalange è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione italiana arbitri, al posto di Nicchi, che era in carica dal 2009. Una rottura di una lobby di potere, per molti. Ma una lobby molto particolare per Sconcerti. «Considero gli arbitri la parte migliore del calcio. È impossibile che portino avanti un complotto perché sono una lobby nella quale tutti competono. Lo scopo di ognuno di loro è arbitrare la partita più importante. Tra avversari non si allestisce un complotto per favorire qualcosa o qualcuno. Poi i disonesti ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) In una lunga intervista a La Verità (ripresa da Dadospia) Marioparla di tutti i temi caldi del calcio italiano, e si sofferma anche sugli, ora che Alfredo Trentalange è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione italiana, al posto di Nicchi, che era in carica dal 2009. Una rottura di unadi potere, per molti. Ma unamolto particolare per. «Considero glila parte migliore del calcio. È impossibile che portino avanti un complottounanella quale tutti competono. Lo scopo di ognuno di loro è arbitrare la partita più importante. Tranon si allestisce un complotto per favorire qualcosa o qualcuno. Poi i disonesti ci ...

