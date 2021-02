Saronno, la Corte d’Assise conferma la condanna a 30 anni di carcere per l’infermiera killer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Saronno, confermata la condanna a 30 anni di carcere per l’infermiera “killer”, Laura Taroni, giudicata colpevole di aver ucciso il marito sua madre somministrando loro un cocktail di farmaci letale. L’appello-bis giunge dopo una una prima sentenza giudicata incompleta. Diverso invece il destino del medico-amante della donna, l’ex vice-primario Leonardo Cazzaniga, per il quale è previsto un altro tipo di condanna. Taroni e Cazzaniga, amanti e complici La prima morte sospetta a carico di Laura Taroni risale al 2013, quando venne a mancare proprio suo marito, Massimo Guerra. Nel 2014 era invece morta la suocera, Maria Rita Clerici. A causare entrambi i decessi sarebbe stata proprio l’infermiera, Laura Taroni. La relazione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)ta laa 30diper”, Laura Taroni, giudicata colpevole di aver ucciso il marito sua madre somministrando loro un cocktail di farmaci letale. L’appello-bis giunge dopo una una prima sentenza giudicata incompleta. Diverso invece il destino del medico-amante della donna, l’ex vice-primario Leonardo Cazzaniga, per il quale è previsto un altro tipo di. Taroni e Cazzaniga, amanti e complici La prima morte sospetta a carico di Laura Taroni risale al 2013, quando venne a mancare proprio suo marito, Massimo Guerra. Nel 2014 era invece morta la suocera, Maria Rita Clerici. A causare entrambi i decessi sarebbe stata proprio, Laura Taroni. La relazione ...

