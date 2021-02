S. Williams-Halep in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serena Williams e Simona Halep saranno protagoniste dei quarti di finale degli Australian Open 2021. La statunitense ha superato Aryna Sabalenka in 3 set, sfoderando una prestazione a dir poco solida. Stessa sorte benevola per la romena, superiore a Iga Swiatek in 3 parziali. Lo scontro tra le due campionesse si disputerà martedì 16 febbraio, con la Rod Laver Arena come sfondo, come terzo match a partire dalle ore 2:30. Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) offrirà la diretta televisiva dell’evento, con live streaming proposto tramite Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, post-partita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serenae Simonasaranno protagoniste dei quarti di finale degli. La statunitense ha superato Aryna Sabalenka in 3 set, sfoderando una prestazione a dir poco solida. Stessa sorte benevola per la romena, superiore a Iga Swiatek in 3 parziali. Lo scontro tra le due campionesse si disputerà martedì 16 febbraio, con la Rod Laver Arena come sfondo, come terzo match a partire dalle ore 2:30. Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) offrirà latelevisiva dell’evento, con liveproposto tramite Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, post-partita. SportFace.

Profilo3Marco : RT @WeAreTennisITA: Rivincita ? Simona Halep batte Iga Swiatek per 3-6 6-1 6-4 e raggiunge i quarti di finale dell'Australian Open, vendica… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS TENNIS NM - Australian Open, Serena Williams approda ai quarti e trova la Halep, successo senza precedenti per la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS TENNIS NM - Australian Open, Serena Williams approda ai quarti e trova la Halep, successo senza precedenti per la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOCUS TENNIS NM - Australian Open, Serena Williams approda ai quarti e trova la Halep, successo senza precedenti per la… - apetrazzuolo : FOCUS TENNIS NM - Australian Open, Serena Williams approda ai quarti e trova la Halep, successo senza precedenti pe… -