Psg, Pochettino: «Noi favoriti? Guardate i calciatori del Barcellona» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mauricio Pochettino parla alla vigilia della sfida contro il Barcellona: ecco le dichiarazioni del tecnico dei francesci in vista della gara Mauricio Pochettino parla alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Ho visto l’evoluzione del Barcellona con l’arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un nuovo capitolo. È una squadra forte con le idee chiare. Sono ottimi giocatori abituati a vincere. È un grande club proprio come il Paris Saint-Germain che non vuole altro che vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mauricioparla alla vigilia della sfida contro il: ecco le dichiarazioni del tecnico dei francesci in vista della gara Mauricioparla alla vigilia della sfida contro il. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Ho visto l’evoluzione delcon l’arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un nuovo capitolo. È una squadra forte con le idee chiare. Sono ottimi giocatori abituati a vincere. È un grande club proprio come il Paris Saint-Germain che non vuole altro che vincere». Leggi su Calcionews24.com

lockon_cc07 : RT @lequipe: Mauricio Pochettino prudent concernant Marco Verratti contre le Barça - FutballNews_ : Pochettino's PSG 'excited' for Barca trip despite no Neymar - SportsRoadhouse : Pochettino's PSG 'excited' for Barca trip despite no Neymar - worldsoccertalk : Pochettino’s PSG ‘excited’ for Barca trip despite no Neymar - Basile061 : RT @lequipe: Mauricio Pochettino prudent concernant Marco Verratti contre le Barça -