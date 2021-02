Pietro Sibello | “Triumvirato con Spithill e Bruni? Rende l’idea Non penso di essere il tattico | do una mano”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti del trionfale weekend di Luna Rossa. Il trimmer randa, investito anche delle mansioni dia bordo, ha dato un contributo fondamentale nella baia di Auckland, dove l’equipaggio italiano ha vinto le quattro regate disputate contro Ineos Uk tra sabato e domenica. Team Prada Pirelli conduce la Finale di Prada Cup per 4-0, servono altri tre successi per chiudere i conti e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.è intervenuto a “Lezioni di Coppa”, programma trasmesso sul canale YouTube del Centro Velico Caprera: “Sta girando tutto bene, stiamo crescendo come team eche sia questo l’importante. Tutti si danno da fare, danno una, si mettono a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Sibello

Abbiamo commesso errori tattici nel recente passato, ci siamo confrontati, c'è stata un'analisi attenta; in questo ci ha aiutati tanto, abbiamo messo a posto la randa e fatta ...Abbiamo commesso errori tattici nel recente passato, ci siamo confrontati, c'è stata un'analisi attenta; in questo ci ha aiutati tanto, abbiamo messo a posto la randa e fatta ...Pietro Sibello è stato uno dei grandi protagonisti del trionfale weekend di Luna Rossa. Il trimmer randa, investito anche delle mansioni di tattico a bordo, ha dato un contributo fondamentale nella ba ..."Ci vogliono sette vittorie per vincere la Prada Cup e noi siamo a quattro: dobbiamo stare attenti a non pensare troppo ai punti, rimanere concentrati e regatare in modo attento fino alla fine. Non c' ...