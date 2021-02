Osservatorio sul Calcio | la proiezione | Inter campione | Napoli quarto e Cagliari retrocesso

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’sul(CIES), basandosi su un complesso meccanismo di statistiche che considera tiri in porta, occasioni create e concesse, possesso palla e altri fattori, ha stabilito che sulla carta sarà l’a vincere lo scudetto laureandosid’Italia con due punti di vantaggio sul Milan e tre sulla Juventus.posto per il, in Europa League invece Roma, Atalanta e Lazio. A retrocedere in Serie B, invece, sarebbero Parma,e Crotone che effettivamente si trovano nelle ultime tre posizioni attualmente. Esaminata anche la Serie B e sarebbero Empoli e Monza, secondo il modello statistico, a centrare la promozione. SportFace.

