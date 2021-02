Neve al Sud, anche in Sicilia: imbiancati i monti a Palermo, scuole chiuse in due province (Di lunedì 15 febbraio 2021) Neve al Sud, anche in Sicilia , dove certamente gli abitanti non sono abituati a vedere i propri paesaggi ricoperti di bianco. L'isola si è svegliata stamattina nella morsa del maltempo, con vento ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021)al Sud,in, dove certamente gli abitanti non sono abituati a vedere i propri paesaggi ricoperti di bianco. L'isola si è svegliata stamattina nella morsa del maltempo, con vento ...

DPCgov : ??? Neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud. ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #13febbraio, in… - wwwmeteoit : Oggi #tempo soleggiato in gran parte d'Italia. Nevicate a bassa quota ma non forti in Calabria, in Puglia e in Sici… - iconameteo : Lo spettacolo della #neve sulle spiagge della #Puglia! Le nevicate ieri hanno interessato diverse zone del Sud Ita… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, ancora gelo sull’Italia: allerta in tre Regioni. Neve al Sud, scuole chiuse - stefano_6000 : RT @3BMeteo: #NEVE in PIANURA al Sud, GELO al Centronord. ??Fiocchi a Caserta, Napoli, Benevento, Crotone, Catanzaro. ??Qui nel video di @… -