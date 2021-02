Napoli, l’ag di Insigne torna sull’ammutinamento: “Non è stato Lorenzo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Lorenzo Insigne ha trovato il gol numero 100 con la maglia azzurra e sembra essere uscito dalla crisi delle ultime settimane. Il suo agente però è tornato a parlare dell’ammutinamento dello scorso anno. Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Punto Nuovo ripartendo dal motivo della sostituzione ma anche da una rivelazione a proposito dell’ammutinamento che è costato il posto ad Ancelotti: “Sta bene e l’altro giorno è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Non ci sto quando sento parlare di “momento buio” per lui. Non so chi ha capeggiato l’ammutinamento, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo”. Poi parlando del rinnovo: “Non mi va di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoha trovato il gol numero 100 con la maglia azzurra e sembra essere uscito dalla crisi delle ultime settimane. Il suo agente però èto a parlare dell’ammutinamento dello scorso anno. Vincenzo Pisacane, agente di, ha parlato a Radio Punto Nuovo ripartendo dal motivo della sostituzione ma anche da una rivelazione a proposito dell’ammutinamento che è coil posto ad Ancelotti: “Sta bene e l’altro giorno è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Non ci sto quando sento parlare di “momento buio” per lui. Non so chi ha capeggiato l’ammutinamento, ma una cosa è certa, non è”. Poi parlando del rinnovo: “Non mi va di ...

