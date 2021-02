MoliPietro : Motozoo Racing e Michel Fabrizio, primo contatto Vallelunga - Sevenpress : Positivi i primi test per Motozoo Racing by Puccetti con Michel Fabrizio - AutoMotoCorse : Positivi i primi test per Motozoo Racing by Puccetti con Michel Fabrizio - dianatamantini : SUPERSPORT - Weekend a Vallelunga per Michel Fabrizio e Motozoo Racing by Puccetti. Si prepara il WorldSSP 2021. 'F… - corsedimoto : SUPERSPORT - Weekend a Vallelunga per Michel #Fabrizio e Motozoo Racing by Puccetti. Si prepara il #WorldSSP 2021.… -

Michel Fabrizio sta vivendo un vero e proprio sogno: a 36 anni suonati tornerà alle corse, prendendo parte al Mondiale Supersport tra le file del teamby Puccetti . Un'occasione imperdibile per il pilota romano, che non vuole farsi trovare impreparato all'appuntamento. SSP600: Michel Fabrizio in azione a Vallelunga La felicità di ...Michel Fabrizio has recently announced his return to, the 36 - year old set to compete in this year's Supersport World Championship with the Kawasaki Ninja of teamby Puccetti. An unexpected development , but one that is welcomed by fans who remember the Italian's results in World Superbike, or rather four race wins and 35 podiums. The Instagram ...Weekend a Vallelunga per Michel Fabrizio e Motozoo Racing by Puccetti. Si prepara la Supersport 2021. "Feeling da subito spettacolare." ...Il 36enne pilota di Frascati sta disputando una due giorni di prove sul circuito di Vallelunga e non nasconde il suo entusiasmo per il suo ritorno in pista ...