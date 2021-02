Mondiali Cortina 2021 | combinata femminile | risultati e classifica prima manche | in testa Brignone

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Federicaè indopo ladella, gara delladi sci alpino ad’Ampezzo. L’azzurra arriva al traguardo con il tempo di 1:22.11, formando uno scoppiettante duo ditutto italiano in vista della secondadi slalom: in seconda piazza c’è infatti Elena Curtoni, che ha pagato solo un centesimo dalla valdostana. Terza la la statunitense Mikaela Shiffin a sei centesimi, mentre seguono Ester Ledecka (quarta a +0.16) e la svizzera Michelle Gisin (quinta a +0.26) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (quinta a +0.47). Per quanto riguarda le altre italiane c’è da segnalare Marta Bassino in dodicesima posizione (+0.90) mentre Nadia Delago, ...