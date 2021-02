Metro Exodus Enhanced Edition in arrivo su PC oltre alla versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'editore Deep Silver e lo sviluppatore 4A Games pubblicheranno Metro Exodus Enhanced Edition per PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG questa primavera. Così come le prossime versioni per PlayStation 5 e Xbox Series, che usciranno nel 2021, gli utenti che possiedono già Metro Exodus riceveranno l'Enhanced Edition come aggiornamento gratuito. "Questo aggiornamento è così ampio, richiederà una GPU capace di ray tracing come specifica minima, e dovremo fornire questa versione come prodotto separato: non è una semplice 'patch' al gioco base", ha affermato 4A Games in un post sul blog. "La PC Enhanced Edition offrirà funzionalità di ray tracing aggiuntive, tra cui ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'editore Deep Silver e lo sviluppatore 4A Games pubblicherannoper PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG questa primavera. Così come le prossime versioni per PlayStation 5 e, che usciranno nel 2021, gli utenti che possiedono giàriceveranno l'come aggiornamento gratuito. "Questo aggiornamento è così ampio, richiederà una GPU capace di ray tracing come specifica minima, e dovremo fornire questacome prodotto separato: non è una semplice 'patch' al gioco base", ha affermato 4A Games in un post sul blog. "La PCoffrirà funzionalità di ray tracing aggiuntive, tra cui ...

