LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Pinturault precede gli austriaci, Tonetti ottavo (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata FEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 11.44 L’austriaco Marco Schwarz accusa 55 centesimi al secondo intermedio, quindi tiene benissimo al Rumerlo e arriva al traguardo con il quarto tempo a 32 centesimi! Che superG per l’austriaco che potrà puntare all’oro visto come va il slalom! 11.42 L’austriaco Vincent Kriechmayr vola nel primo settore con 12 centesimi di vantaggio, quindi cede 4 decimi nella Delta. Arriva al Rumerlo con 36 centesimi di ritardo, quindi arriva al traguardo con il secondo tempo a soli 22 centesimi da Pinturault, ma sapendo che in slalom farà fatica. 11.40 Lo svizzero Luca Aerni arriva al secondo intermedio con 33 centesimi di distacco, si difende bene nelle prova nella quale è meno forte e arriva al ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE ALLE 9.45 E 14.10 11.44 L’austriaco Marco Schwarz accusa 55 centesimi al secondo intermedio, quindi tiene benissimo al Rumerlo e arriva al traguardo con il quarto tempo a 32 centesimi! Che superG per l’austriaco che potrà puntare all’oro visto come va il slalom! 11.42 L’austriaco Vincent Kriechmayr vola nel primo settore con 12 centesimi di vantaggio, quindi cede 4 decimi nella Delta. Arriva al Rumerlo con 36 centesimi di ritardo, quindi arriva al traguardo con il secondo tempo a soli 22 centesimi da, ma sapendo che in slalom farà fatica. 11.40 Lo svizzero Luca Aerni arriva al secondo intermedio con 33 centesimi di distacco, si difende bene nelle prova nella quale è meno forte e arriva al ...

