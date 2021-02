‘Live – Non è la D’Urso’, Francesco Baccini sbotta durante il faccia a faccia con Guenda Goria: “Questa è una roba tristissima!” (Di lunedì 15 febbraio 2021) È stato ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, dopo i rumor delle ultime settimane che lo hanno coinvolto per un presunto flirt con Maria Teresa Ruta, il cantante Francesco Baccini. Nella casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa aveva confessato ad Alfonso Signorini di avere avuto una storia con Baccini – confermata anche da Guenda Goria – ma smentita però categoricamente dal cantante che ha poi affrontato l’ex gieffina direttamente nella Casa. Nel salotto della domenica sera Baccini parlando dell’accaduto ha ribadito alla padrona di casa: Credo che sia l’unico caso al mondo in cui un uomo dice il contrario. Non è successo nulla. Una sera mi ha invitato a casa sua per vedere come suonava il pianoforte Guenda. Due volte ci siamo visti. Io non parlato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021) È stato ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, dopo i rumor delle ultime settimane che lo hanno coinvolto per un presunto flirt con Maria Teresa Ruta, il cantante. Nella casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa aveva confessato ad Alfonso Signorini di avere avuto una storia con– confermata anche da– ma smentita però categoricamente dal cantante che ha poi affrontato l’ex gieffina direttamente nella Casa. Nel salotto della domenica seraparlando dell’accaduto ha ribadito alla padrona di casa: Credo che sia l’unico caso al mondo in cui un uomo dice il contrario. Non è successo nulla. Una sera mi ha invitato a casa sua per vedere come suonava il pianoforte. Due volte ci siamo visti. Io non parlato ...

