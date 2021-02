L’agente di Hysaj: «Va fatto un plauso a lui e Maksimovic, sono in scadenza e danno l’anima» (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. “Hysaj ce la fa per giovedì? No, credo ne abbia per due settimane. A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l’anima per il Napoli. Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito. Di Lorenzo? Adesso deve stringere i tempi, poi rientreranno Hysaj e Ghoulam e potrà rifiatare. Lui è abituato alla continuità, poi sicuramente i giocatori a volte hanno bisogno di riposarsi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021)di, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. “ce la fa per giovedì? No, credo ne abbia per due settimane. A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli vauna lui come ae stanno dandoper il Napoli. Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito. Di Lorenzo? Adesso deve stringere i tempi, poi rientrerannoe Ghoulam e potrà rifiatare. Lui è abituato alla continuità, poi sicuramente i giocatori a volte hanno bisogno di riposarsi”. L'articolo ilNapolista.

