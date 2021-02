La reazione di Francesca Michielin allo spoiler di Fedez (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Michielin reagisce allo spoiler di Fedez Tra meno di un mese avrà inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo. Sarà una settimana più intensa rispetto a quella degli altri anni anche per via delle rigide regole anti-Covid che tutti dovranno seguire in maniera molto scrupolosa. Per alcuni cantanti, inoltre, non è partita molto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 febbraio 2021)reagiscediTra meno di un mese avrà inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo. Sarà una settimana più intensa rispetto a quella degli altri anni anche per via delle rigide regole anti-Covid che tutti dovranno seguire in maniera molto scrupolosa. Per alcuni cantanti, inoltre, non è partita molto L'articolo proviene da Novella 2000.

RChiovenda : Matteo Salvini e Francesca Verdini, 'nonno e nipote'. Vergogna contro la coppia al bar, il leghista non ci sta: fes… - Faby7Roma3 : Matteo Salvini e Francesca Verdini, 'nonno e nipote'. Vergogna contro la coppia al bar, il leghista non ci sta: fes… - k226xq : sono tutti invidiosi questi stronzi non sanno che bene ti fa avere una bella compagna giovane Non invecchi maiMatte… - gioremo98 : @francesca_0607 Grazie sorella, non me ne sarei mai accorta con i miei tempi di reazione biblici ?????? - maccario_marta : RT @KatiaRagagnin: Pier 'prima voleva ballare con me (Francesca con la k)' La reazione di Eli dice tutto ?? #gregorelli -