Juve, ogni volta una formazione diversa. Quali sono i titolari di Pirlo? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quando il troppo stroppia. È quel che forse sta succedendo in casa Juve. Nel 2021 la squadra ha trovato maggiore continuità di risultati rispetto alla prima parte di stagione, ma i due k.o. contro ...

ZZiliani : Voi magari, quando io scrivo di facce da funerale negli studi #SkySport ogni volta che la #Juve perde, di telecrona… - forumJuventus : GdS: 'Ronaldo unico bomber. Morata è ancora a secco nel 2021, Chiesa ha una media di un gol ogni 3 partite: non è u… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveInter: “La finale è un obbiettivo, per centrarla dovremo giocare da Juve” ?? - MaCheCavoloMay : RT @KarlOne71: Ogni anno mi incazzo contro i soliti pseudo tifosi della Juve, con problemi di depressione, pessimisti e catastrofisti. Che… - PiottAlessandro : Insomma: Sarri il benzinaio non andava bene perché non incarnava il fantomatico 'stile juve', si scaccolava, diceva… -