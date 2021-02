I 'mandarini' di Draghi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono considerati gli uomini e le donne “ombra” del Governo. Dietro il presidente del Consiglio e i ministri. Non appaiono in pubblico, né tantomeno sui giornali, ma mettono in moto le rotelle delle decisioni che contano. Più che consiglieri. Sono la macchina operativa. Eccoli i “” di Mario. A palazzo Chigi la novità più rilevante, sia per il posto che occuperà, sia per la scelta “politica” fatta. Il segretario generale sarà ancora Roberto Chieppa, fedelissimo di Giuseppe Conte. E ora confermato dal nuovo premier. L’ex direttore generale di Confindustria Marcella Panucci sarà il capo di gabinetto della Pubblica amministrazione, il ministero senza portafoglio guidato da Renato Brunetta. Mentre Gaetano Caputi andrà al nuovo ministero del Turismo, guidato dal leghista Massimo Garavaglia: anche lui nel ruolo di capo di gabinetto.

Se per i grillini Garofoli rappresenta uno dei mandarini più potenti e autoreferenziali della burocrazia, per Draghi vale l'esatto opposto. Dieci anni alla direzione generale del Tesoro gli hanno ... Roma – Per comprendere lo stile del governo Draghi val la pena partire da un dettaglio. Palazzo Chigi, ieri. La prima riunione del consiglio dei ministri - mezz'ora in tutto - sta per finire. Il premi ...