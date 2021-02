Governo: verso riconferma Chieppa a segretario generale P.Chigi (2) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per ora, oltre a Chieppa e Perrotta , gli unici nomi che sembrano piuttosto certi sono quelli dell'ex direttore generale di Confindustria Marcella Panucci che dovrebbe dirigere il gabinetto della Pubblica amministrazione, dicastero affidato all'azzurro Renato Brunetta. Mentre Gaetano Caputi sarà il capo di gabinetto del nuovo ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per ora, oltre ae Perrotta , gli unici nomi che sembrano piuttosto certi sono quelli dell'ex direttoredi Confindustria Marcella Panucci che dovrebbe dirigere il gabinetto della Pubblica amministrazione, dicastero affidato all'azzurro Renato Brunetta. Mentre Gaetano Caputi sarà il capo di gabinetto del nuovo ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia.

