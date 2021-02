Giuseppe Conte: "Schieramento con Pd e LeU è una prospettiva a cui credo molto" (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati: quella è una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del consiglio. Continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che decideremo insieme”. Così Giuseppe Conte intervistato dal FattoQuotidiano.it che gli chiede sarà lui il perno dello Schieramento per lo Sviluppo sostenibile. “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze, da professore all’università - ha aggiunto Conte -: è terminata l’aspettativa e quindi riprenderò ad andare a Firenze”. L’ex premier ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati: quella è unaa cui. Cida politico, da privato cittadino e da ex presidente del consiglio. Continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che decideremo insieme”. Cosìintervistato dal FattoQuotidiano.it che gli chiede sarà lui il perno delloper lo Sviluppo sostenibile. “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze, da professore all’università - ha aggiunto-: è terminata l’aspettativa e quindi riprenderò ad andare a Firenze”. L’ex premier ha ...

fattoquotidiano : GIUSEPPE CONTE DEI RECORD Mai nessuno così social e amato, numeri mai visti [Leggi] - fattoquotidiano : Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi con l’omaggio di un lungo e caloroso applauso. Subito prima, il passaggio… - lorepregliasco : A proposito di like sui social e voti: il post Facebook di ieri di @GiuseppeConteIT è il post con più engagement di… - LuceAPalazzo : RT @LuceAPalazzo: Ma tu guarda, #lockdown in tendenza pure senza Giuseppe #Conte Premier, chi lo avrebbe mai detto - gioprattichizzo : RT @lucarallo: Giuseppe #Conte, il post di congedo su #Facebook è da record: oltre 1 milione di like @FrancescoLancia commenta il record s… -