infoitcultura : Rosalinda Cannavò verso la finale del Gf Vip, Dayane Mello svela il particolare che potrebbe penalizzarla - infoitcultura : Gf Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò vicini al bacio - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda divisa tra Zenga e Dayane: il bacio a lui e la dichiarazione a lei - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nel letto l'impensabile: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga oltre le effusioni - Giornaleditalia : Gf Vip 5, Andrea Zenga pazzo per Rosalinda: è nato un nuovo amore? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Cannavò è al centro del gossip nella casa del Grande Fratello. La bella attrice ha innanzitutto fatto praticamente una dichiarazione d'amore a Dayane Mello, poi in serata c'è scappato il ...Tra le mura del GFsta sbocciando una nuova storia tra Andrea Zenga eCannavò, al momento in lizza per andare dritta in finale. Tuttavia, se l'attrice sembra la favorita per arrivare fino in fondo, secondo ...I due concorrenti si sono scambiati un tenero bacio dopo aver trascorso la serata di San Valentino coccolandosi. Intanto il fidanzato Giuliano ha disattivato i social ...Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono baciati a stampo e i coinquilini sono apparsi entusiasti dello scambio di effusioni.