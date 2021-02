Covid | l' Antitrust apre un' istruttoria sulle U-Mask 

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - L'ha avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine U-Mask perché "verrebbe enfatizzata l'efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato". Lo comunica l'Autorità, annunciando l'avvio del"procedimento istruttorio", nei confronti delle società U-EarthBiotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S. Le “mascherina dei vip”, come sono state soprannominate le U-mask visto che le usano molti politici e personaggi televisivi, vengono pubblicizzate come autosanitizzanti, antiproliferative e in grado non solo di bloccare i contaminanti dell'aria sulla superficie della maschera, ma persino di distruggerli all'interno del filtro. Sono distribuite in 121 Paesi del mondo e ...