Covid-19 | Ricciardi ribadisce | “Lockdown mirato per 2-4 settimane e vaccinazioni a tutto spiano”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) "Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre al Governo tre cose, anche alla luce del problema delle varianti:breve e" per "2, 3 o 4", ossia peril tempo necessario a riportare l'incidenza di-19 al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti; tornare a testare e tracciare; vaccinare a". L'articolo .

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - Agenzia_Ansa : Ricciardi: 'Cambiare strategia di contrasto al Covid, chiederò a Speranza un lockdown totale'. E aggiunge: 'Gli im… - EnzoQuareEQ7 : RT @RadioSavana: Svizzera, piste da sci tutte aperte. Covid c'è solo sul versante italiano. Speranza e Ricciardi indegni! - MaxM61631825 : Covid, Speranza decide lo stop allo sci fino al 5 marzo. Il Cts voleva il rinvio. E Ricciardi: 'Chiederò al ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

Mentre cresce la diffusione delle varianti del(si parla di un caso su cinque circa), torna con insistenza l'ipotesi di un nuovo lockdown ...una chiusura totale delle attività è Walter, ......della Salute Walter, che ha chiesto al governo un lockdown duro per limitare la diffusione del coronavirus , si è detto speranzoso che la strategia del nuovo esecutivo sia 'no' e ...Secondo Ricciardi, anche Crisanti chiede un lockdown duro subito “per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Ingh ...Alla fine il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di fermare lo sci. La decisione è arrivata con una firma al provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. L ...